Как Нацбанк намерен управлять инфляционными ожиданиями

Карту своих основных задач первого и второго уровня на 2020 год опубликовал Национальный банк.

Как и в прошлом году, регулятор считает главной задачей поддержание годовой инфляции на уровне не более 5%.

В восьмерку задач первого уровня входят также ограничение системных рисков, обеспечение устойчивого функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, а также (новшество по сравнению с 2019 годом) некредитных финансовых организаций.

Поддерживать ценовую и финансовую стабильность призвано развитие финансовых услуг и инфраструктуры финансового рынка.

В 2020 году Нацбанк рассчитывает усилить влияние определяемых им процентных ставок на процентные ставки в экономике, темпы роста кредитования и денежной массы, а также интенсивность инфляционных процессов.

Управлять инфляционными ожиданиями регулятор собирается «посредством проведения надлежащей коммуникационной политики».

Нацбанк планирует постепенно увеличивать международные резервные активы «с целью достижения экономически безопасного уровня» и заниматься снижением уровня «валютизации экономики».

На повестке дня в 2020 году также «либерализация порядка валютного регулирования», «развитие платежной системы и расчетного пространства», «совершенствование системы управления наличным денежным обращением», «обеспечение условий, способствующих сохранности и привлекательности вкладов».