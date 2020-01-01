Девять минчан родились в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в больницах белорусской столицы на свет появились девять малышей.

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Как сообщает комитет по здравоохранению Мингорисполкома, первый новорожденный родился, когда секундная стрелка сделала десять оборотов, пишет «МН» . Это произошло в роддоме №2.

Больше всего малышей родилось в ГКБ №5 (два мальчика и девочка), в упомянутом выше «двойке» — мальчик и девочка. Также еще двое детей появились на свет в 1-м и 3-м роддомах — мальчик и девочка соответственно.

Всего в Беларуси в новогоднюю ночь (с полуночи до 8 часов утра 1 января) родился 41 ребенок, пишет БелаПАН.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, первый ребенок 2020 года появился на свет в Витебском областном роддоме. Девочка родилась в первую секунду года. Всего в регионе родилось шесть детей (две девочки, четыре мальчика).

В Брестском областном роддоме врачи приняли двух девочек и двух мальчиков. В Гомельской области за ночь родилось пять детей: три мальчика и две девочки, в Гродненской — 12 (семь девочек, одна из которых родилась в первую минуту, и пять мальчиков), Минской — двое мальчиков, в Могилевской — девочка и два мальчика.

Между тем ночью 1 января 2019 года в стране родилось 145 детей.