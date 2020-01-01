Девять минчан родились в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь в больницах белорусской столицы на свет появились девять малышей.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщает комитет по здравоохранению Мингорисполкома, первый новорожденный родился, когда секундная стрелка сделала десять оборотов, пишет «МН». Это произошло в роддоме №2.

Больше всего малышей родилось в ГКБ №5 (два мальчика и девочка), в упомянутом выше «двойке» — мальчик и девочка. Также еще двое детей появились на свет в 1-м и 3-м роддомах — мальчик и девочка соответственно.

Всего в Беларуси в новогоднюю ночь (с полуночи до 8 часов утра 1 января) родился 41 ребенок, пишет БелаПАН.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, первый ребенок 2020 года появился на свет в Витебском областном роддоме. Девочка родилась в первую секунду года. Всего в регионе родилось шесть детей (две девочки, четыре мальчика).

В Брестском областном роддоме врачи приняли двух девочек и двух мальчиков. В Гомельской области за ночь родилось пять детей: три мальчика и две девочки, в Гродненской — 12 (семь девочек, одна из которых родилась в первую минуту, и пять мальчиков), Минской — двое мальчиков, в Могилевской — девочка и два мальчика.

Между тем ночью 1 января 2019 года в стране родилось 145 детей.

Сюжет: Новый год 2020
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Тэги: рождение детей Новый год-2020 Персона: Юлия Бородун Город: Минск

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