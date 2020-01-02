Визит госсекретаря США в Минск перенесли на неопределенный срок

Запланированный на 4 января визит в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео перенесен на неопределенный срок, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«В связи с ситуацией с посольством США в Ираке государственный секретарь США Майкл Помпео в ближайшее время будет вынужден находиться в Вашингтоне, — сказал Глаз. — В этой связи реализация ряда мероприятий, в том числе планировавшегося на 4 января визита в Беларусь, переносится на другие сроки. Над их конкретизацией мы активно работаем в настоящий момент с американскими коллегами».

В свою очередь Госдепартамент США сообщил: «Госсекретарь Помпео должен отложить свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр из-за необходимости пребывания госсекретаря в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы продолжить наблюдение за развитием ситуации в Ираке и обеспечением безопасности американцев на Ближнем Востоке. Поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на ближайшее будущее, он с нетерпением ожидает этого визита».

Помпео планировал посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр с 3 по 7 января. На брифинге по случаю готовящегося визита было заявлено, что в Минске Помпео намерен обсудить с Александром Лукашенко «продолжающуюся нормализацию двусторонних отношений и обмен послами», а с министром иностранных дел Владимиром Макеем — темы прав человека, экономического сотрудничества, региональной и международной безопасности.

Беспорядки возле посольства США в Ираке начались 31 декабря после атаки американских ВВС на лагерь шиитской группировки «КатАиб Хезболла». В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ранены. 1 января сотни протестующих предприняли попытку штурма посольства. Пострадали 20 человек. Посол США и сотрудники дипмиссии в срочном порядке эвакуированы.