Бывший главный тренер брестского «Динамо» подтвердил связь главы клуба с Виктором Лукашенко

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Марцел Личка высказался о руководителе брестского клуба Александре Зайцеве.

«Он довольно близок к Виктору Лукашенко, сыну белорусского президента — они, вероятно, вместе занимаются бизнесом. Вероятно, он очень успешен в том, что делает. Его бизнес распространяется на Объединенные Арабские Эмираты, Китай и другие страны», — сказал Личка в интервью lidovky.cz.


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«Зайцев — богатый человек, успешный бизнесмен в различных сферах. У него даже есть офис в Китае, но он слабо разбирается в футболе. Вокруг него много людей, которые, как это бывает, "советуют" ему, а потом следует много поспешных шагов. Например, восемь игроков меняются каждые шесть месяцев. Он спокойно бросил половину команды, когда та была рядом с тройкой. Также на его решения влияли агенты. Это был просто хаос, никакой стабильности или видения. Моим первым заданием, когда я принял команду, было это исправить», — добавил он.
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Тэги: ФК Динамо-Брест Беларусь-ОАЭ Персона: Виктор Лукашенко Александр Зайцев Марцел Личка Город: Брест

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