Водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода на МКАД

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На участке между Логойским и Долгиновским трактами погиб 71-летний мужчина.

Фото: ГАИ

По информации городской ГАИ, инцидент произошел 1 января на 47-м км МКАД. Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Сбивший его водитель проинформировал о случившемся правоохранителей.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции ищут очевидцев ДТП и просят граждан, которые обладают какой-либо информацией о данной аварии позвонить по телефонам 102 или 222-17-17.
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Тэги: МКАД ДТП со смертельным исходом Город: Минск

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