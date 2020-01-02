Водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода на МКАД

На участке между Логойским и Долгиновским трактами погиб 71-летний мужчина.

Фото: ГАИ

По информации городской ГАИ, инцидент произошел 1 января на 47-м км МКАД. Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Сбивший его водитель проинформировал о случившемся правоохранителей.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции ищут очевидцев ДТП и просят граждан, которые обладают какой-либо информацией о данной аварии позвонить по телефонам 102 или 222-17-17.