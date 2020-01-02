В NASA создали «путеводитель по небу» в январе

В космическом агентстве NASA детально рассказали, какие астрономические явления произойдут в январе 2020 года.

Соответствующее видео появилось на официальной странице компании в Instagram.

Согласно ролику, рано утром 4 января наступит пик метеорного потока Квадрантид. В 2020 году для наблюдения за явлением сложатся хорошие условия. Астрономы предупреждают, что его пик намного короче, чем у большинства других метеорных потоков.

Кроме того, в январе на рассвете Марс будет подниматься над горизонтом со своим «соперником» красным гигантом Антаресом. При этом отмечается, что Антарес значительно больше Марса. Также он примерно в 10 000 раз ярче Солнца. При этом красный гигант находится на расстоянии в 16 миллионов раз дальше, чем Марс. Поэтому эти два космические объекты выглядят на небосводе примерно одинаковыми.