МАПИД с задержкой приступает к строительству нового ЖК за МКАДом

Строительство стартует в начале 2020 года, сообщил генеральный директор ОАО «МАПИД» Николай Милошевский на страницах праздничного выпуска издания ГПО «Минскстрой» «На стройках Минска».

«В начале следующего года (2020-го, — ред.) стартует еще один проект — начало застройки территории, примыкающей к поселку Солнечный, — рассказал Милошевский. — Это будет современный жилой комплекс, состоящий из малоэтажных многоквартирных жилых домов, таунхаусов и коттеджей из сборного железобетона».

О строительстве нового жилого комплекса, состоящего из малоэтажной застройки, стало известно более года назад. В августе прошлого года первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский сообщал, что возведение объекта начнется уже в октябре 2019 года.

ЖК расположится через дорогу от поселка Солнечный и будет включать в себя невысокие многоквартирные дома, таунхаусы и коттеджи из сборного железобетона — в общей сложности 70−80 тысяч квадратных метров.