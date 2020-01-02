Реконструкцию пункта пропуска «Урбаны» завершат в 2020 году, «Верхнего Теребежова» — в 2021

Реконструкция автодорожного пункта пропуска «Урбаны» будет завершена в 2020 году, «Верхнего Теребежова» — в первом полугодии 2021 года, сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

«В настоящее время осуществляется полномасштабная реконструкция автодорожного пункта пропуска "Урбаны", расположенного на белорусско-латвийском участке границы. Новая инфраструктура пункта пропуска позволит увеличить проектную пропускную способность с 270 автомобилей в сутки до 1 000», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках реконструкции будет расширен участок дороги с сопредельной стороной до трех полос в каждом направлении, что, как отмечает пресс-служба ГТК, позволит устранить эффект "бутылочного горла", а также предусматривается увеличение числа каналов оформления до восьми на въезд и шести на выезд, строительство нового административного здания, бокса углубленного досмотра, инспекционно-досмотрового комплекса.

Готовность объекта на сегодня составляет более 80%. «В январе будут введены в эксплуатацию здания и сооружения, позволяющие перевести на новые рабочие места должностных лиц, осуществляющих свои государственные контрольные функции в пункте пропуска. Новая инфраструктура создаст более комфортные условия и для граждан, пересекающих границу», — сообщает ГТК.

Планируемый срок ввода пункта пропуска в эксплуатацию — 4-й квартал 2020 года.

Продолжается также реконструкция автодорожного пункта пропуска «Верхний Теребежов» на белорусско-украинском участке границы.

Проектом, сообщает пресс-служба, предусматривается реконструкция действующего пункта для увеличения его пропускной способности за счет совершенствования технологии таможенного досмотра и технического оснащения, а также улучшения условий работы служб, осуществляющих функции государственного контроля граждан, транспортных средств и грузов, пересекающих границу. Запланировано увеличение каналов оформления до шести на въезд и шести на выезд.

В данном пункте пропуска уже построено новое служебно-производственное здание таможенных и пограничных служб с залом досмотра пассажиров и оформления грузового автотранспорта, здание служб санитарного, ветеринарного и фитоконтроля с боксом углубленного досмотра. Готовность объекта превышает 40%.

Проектная пропускная способность пункта пропуска «Верхний Теребежов» увеличится в 3,5 раза: до 900 транспортных средств в сутки. Реконструкцию планируется завершить в первом полугодии 2021 года.