В ожидании суперфинала: стали известны все полуфиналисты МЧМ по хоккею

На проходящем в Чехии молодежном чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе определились полуфиналисты.

В борьбе за золото остались лишь четыре команды, которые накануне победами завершили свои четвертьфиналы:

Россия — Швейцария — 3:1;

Канада — Словакия — 6:1;

Финляндия — США — 1:0;

Швеция — Чехия — 5:0.

В соответствии с рейтингами команд сложились следующие полуфинальные пары:

Швеция — Россия (4.01., начало в 17:00 по минскому времени);

Канада — Финляндия (4.01., в 21:00).

Как видим, если все сложится, в финале-2020 могут встретиться сборные России и Канады, а это всегда интересно.

Напомним, что на МЧМ-2019, который прошел в Канаде, золото завоевали финны.