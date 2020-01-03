В ожидании суперфинала: стали известны все полуфиналисты МЧМ по хоккею
На проходящем в Чехии молодежном чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе определились полуфиналисты.
В борьбе за золото остались лишь четыре команды, которые накануне победами завершили свои четвертьфиналы:
- Россия — Швейцария — 3:1;
- Канада — Словакия — 6:1;
- Финляндия — США — 1:0;
- Швеция — Чехия — 5:0.
В соответствии с рейтингами команд сложились следующие полуфинальные пары:
- Швеция — Россия (4.01., начало в 17:00 по минскому времени);
- Канада — Финляндия (4.01., в 21:00).
Как видим, если все сложится, в финале-2020 могут встретиться сборные России и Канады, а это всегда интересно.
Напомним, что на МЧМ-2019, который прошел в Канаде, золото завоевали финны.