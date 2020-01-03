У православных верующих началась пора самого строгого рождественского поста

У православных верующих наступила пора самого строго периода рождественского поста.

История Рождественского поста уходит в древние времена. Уже с IV века многие святые отцы упоминают в своих творениях об этом посте.

Вначале он длился всего семь дней. Однако на Соборе 1166 года, который прошел при константинопольском патриархе Луке, было принято решение всем христианам хранить пост перед Рождеством сорок дней.

Ежедневно под табу, кроме мяса, творога, сливочного масла, сметаны, яиц, попадут и рыбные блюда.

Календарь питания

В церкви рекомендуют следующий календарь питания на оставшиеся до Рождества дни:

3 января — горячая растительная пища без масла;

4 января — сухоядение;

5 января —любая растительная пища в сыром или вареном виде с маслом;

6 января — только сочиво, после вечерни.

Чего нельзя делать в пост

В церкви также обращают внимание на то, что одного поста недостаточно. Необходим также пост духовный, поскольку без молитвы и покаяния пост становится диетой.

В частности, на период поста необходимо отказаться:

от страстей и пороков, вредных привычек;

от участия в зрелищных мероприятиях, хождения по гостям, просмотра увеселительных телепрограмм;

от ссор, сквернословия, обид.

Что нужно делать в пост

А вот какие рекомендации дает церковь: