Отметил Новый год и сел за руль — задержаны пьяные водители

Во время патрулирования улиц столицы в новогоднюю ночь экипажи ДПС задержали сразу несколько нетрезвых водителей.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, в ночь на первое января были выявлены шесть человек, которые управляли автомобилями в пьяном виде.

Также в ходе проверок «добычей» дорожных милиционеров стали три бесправника.

Как ранее писали Naviny.by , первая неделя нового года проходит в Беларуси под девизом «Трезвость — норма на дорогах!».

Главная цель проводимого ГАИ спецмероприятия, недопущения нахождения за рулем пьяных водителей, а также борьба с другими нетрезвыми участниками дорожного движения — велосипедистами и пешеходами.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.

Согласно ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств…) влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

ГАИ просит всех, кто увидел нетрезвого водителя (пешехода, велосипедист), позвонить на линию «102».