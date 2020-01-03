В Бегомле «Хёндэ» сбил на «зебре» женщину — она в больнице

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала молодая женщина, произошло накануне вечером.

Фото pixabay.com

По информации Госавтоинспекции Витебской области, на трассе М-3 Минск — Витебск в городском поселке Бегомль (Докшицкий район) 26-летний местный житель «Хёндэ-Саната» сбил пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 33-летнюю женщину.

«Скорая» доставила потерпевшую в районную больницу — она госпитализирована.

Как ранее писали Naviny.by, первая неделя нового года проходит в Беларуси под девизом «Трезвость — норма на дорогах!».

Главная цель проводимого ГАИ спецмероприятия, недопущения нахождения за рулем пьяных водителей, а также борьба с другими  нетрезвыми участниками дорожного движения — велосипедистами и пешеходами.
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Тэги: ДТП Город: Докшицы

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