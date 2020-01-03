В Свислочи нашли сумку с человеческими руками

Жуткую находку обнаружили коммунальные работники столицы в реке Свислочь.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, днем в четверг, второго января, в милицию позвонили коммунальщики, проводившие очистные работы в реке Свислочь.

По их словам, в выловленной спортивной сумке были обнаружены «останки конечностей человека».

На месте работала следственно-оперативная группа, а также руководство МВД и ГУВД.

«Сотрудники милиции совместно с представителями иных правоохранительных структур предпринимают все возможные меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить преступление», — сообщила Чемоданова.

Напомним, в начале ноября в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойка из воды был извлечен 63-летний мужчина с рюкзаком, в котором были обнаружены две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет.

Во время обыска, проведенного у него дома, следователи обнаружили женское тело без рук и ног, а также отрезанную голову. Окровавленная пила находилась рядом.

Позже на суде он заявил, что в день убийства встретил девушку с цветами и шампанским, но когда упомянул своих детей, столкнулся с «потоком агрессии в свой адрес». «Девушка, которая казалась мне идеальным созданием, превратилась в чудовище из страшной сказки», — уточнил Соколов.