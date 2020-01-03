Россия прекратила поставки нефти в Беларусь

Россия прекратила поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

«НПЗ на данный момент работают в штатном режиме на запасах нефти, чтобы не допустить остановки оборудования», сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим».

Вопросы поставок нефти и газа Лукашенко обсуждал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным 30 и 31 декабря.

За несколько часов до наступления нового года в Москве завершились переговоры о поставках российского газа в Беларусь. Контракт, срок действия которого истекал 31 декабря, пролонгирован до 2021 года, однако цена согласована только на январь и февраль.

Ход переговоров об условиях поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы Лукашенко, судя по его заявлениям, не устроил.

После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным — второго за последние два дня — он поручил искать альтернативные источники поставок.

В последний день 2019 года официальный белорусский лидер провел совещание с руководителями отечественного нефтехимического комплекса и поручил «в ближайшие часы» заключить договоры на поставку нефти из России и обеспечить ее приобретение из альтернативных источников.

Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», что фактически означает начало реверса, о чем Лукашенко говорил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 24 декабря. Он заявил тогда, что, если Россия установит слишком высокую цену на нефть и газ, Беларусь будет искать альтернативных поставщиков.

«Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», — сказал Лукашенко. Как отметил позднее Венедиктов в эфире своей радиостанции, эти слова задели Кремль.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не против поиска Беларусью альтернативных возможностей поставки нефти: «Если существуют какие-то более выгодные варианты для Беларуси, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации».