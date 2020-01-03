СК и МВД прокомментировали нападение на милиционеров в Верхнедвинске

Жизни сотрудников милиции, на которых в Верхнедвинске напал 18-летний парень, ничего не угрожает.

Как сообщил БелаПАН заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Виктор Новиков, «по своим сотрудникам мы можем сказать, что их было двое, их жизням ничего не угрожает».

Новиков не сообщил подробностей произошедшего и не стал комментировать информацию о том, что нападавший якобы бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела Верхнедвинского отделения департамента охраны МВД.

«Мы то, что могли, сообщили. Они проводят проверку, оценка будет дана», — сказал Новиков.

В свою очередь в Следственном комитете сообщили, что Верхнедвинским РОСК открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14, ст. 362 (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел) в отношении 18-летнего юноши.

По данным следствия, подозреваемый утром первого января, «действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушал общественный порядок» рядом со зданием Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД.

Дежуривший в отделении сотрудник вызвал наряд милиции. Во время задержания молодой человек «оказал сопротивление и причинил ножевые ранения» двум прибывшим милиционерам.

«Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, где были обнаружены две стеклянные емкости с жидкостью, имеющей запах горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения», — сообщили в СК.

В отношении задержанного следователями назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.