СК и МВД прокомментировали нападение на милиционеров в Верхнедвинске
Жизни сотрудников милиции, на которых в Верхнедвинске напал 18-летний парень, ничего не угрожает.
Как сообщил БелаПАН заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Виктор Новиков, «по своим сотрудникам мы можем сказать, что их было двое, их жизням ничего не угрожает».
Новиков не сообщил подробностей произошедшего и не стал комментировать информацию о том, что нападавший якобы бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела Верхнедвинского отделения департамента охраны МВД.
«Мы то, что могли, сообщили. Они проводят проверку, оценка будет дана», — сказал Новиков.
В свою очередь в Следственном комитете сообщили, что Верхнедвинским РОСК открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14, ст. 362 (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел) в отношении 18-летнего юноши.
По данным следствия, подозреваемый утром первого января, «действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушал общественный порядок» рядом со зданием Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД.
Дежуривший в отделении сотрудник вызвал наряд милиции. Во время задержания молодой человек «оказал сопротивление и причинил ножевые ранения» двум прибывшим милиционерам.
«Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, где были обнаружены две стеклянные емкости с жидкостью, имеющей запах горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения», — сообщили в СК.
В отношении задержанного следователями назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.