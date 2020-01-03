В новогоднюю ночь в Крефельдском зоопарке произошел пожар: погибли более 30 животных

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Более тридцати животных погибли в результате пожара обезьянника (площадь 1975 кв.м) в новогоднюю ночь в Крефельдском зоопарке.

В числе жертв огня пять орангутангов, две гориллы, один шимпанзе, а также золотистые львиные тамарины, карликовые игрунки, крыланы и птицы. Двух шимпанзе удалось спасти. Зоопарк оценивает ущерб в несколько десятков миллионов евро, пишет DW.

Как оказалась виновницами происшествия стала семья — в полицию обратились 60-летняя женщина и две ее взрослых дочери, которые сообщили, что запускали возле зоопарка китайские фонарики.

Подозреваемым грозит обвинение в поджоге по неосторожности (санкции: от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет).
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Тэги: Германия пожар зоопарк Город: Крефельд

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