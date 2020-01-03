В Минске начинается президентский Рождественский турнир по хоккею

3 января в Минске стартует традиционный международный Рождественский турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси. Все матчи турнира примет «Чижовка-Арена».

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

В турнире примут участие 12 команд, которые разбиты на четыре группы.

Группа А: Беларусь, команда IIHF, CША

Группа B: Китай, ОАЭ, сборная Балкан

Группа С: Украина, Швейцария, Финляндия

Группа D: сборная Балтии, Германия, Россия

Беларусь, которую по традиции представляет хоккейная команда президента, свой первый матч сыграет 3 января против команды IIHF. А 4 января состоится матч США — Беларусь.

6 января состоятся полуфиналы, в которых сыграют победители групп, а также стыковые матчи за 5-12 места. 7 января — матч за третье место и финал.

Турнир проводится в 16-й раз. Команда Беларуси становилась победителем 12 раз. В прошлом году в финале Беларусь обыграла Россию — 8:5.