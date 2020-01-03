Видеофакт. В Светлогорске пьяный водитель повредил шесть машин

Для некоторых людей встреча Нового года не ограничилась только праздником в ночь на первое января.

В Светлогорске на улице Стефановского камеры наблюдения зафиксировали в начале четвертого ночи пьяную езду.

Вначале опубликованного в сети ролика видно, как внедорожник въезжает на парковку и врезается в стоящий автомобиль, что привело за собой повреждение сразу нескольких машин.

Виновник попытался скрыться с места аварии, но был задержан прибывшим экипажем ДПС.

Как ранее писали Naviny.by, первая неделя нового года проходит в Беларуси под девизом «Трезвость — норма на дорогах!».

Главная цель проводимого ГАИ спецмероприятия, недопущения нахождения за рулем пьяных водителей, а также борьба с другими нетрезвыми участниками дорожного движения — велосипедистами и пешеходами.