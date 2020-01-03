Крис Норман — легендарный голос группы Smokie — выступит с юбилейным концертом в Минске

20 апреля в Большом зале Дворца Республики с большим концертом выступит Крис Норман — ставший звездой еще в 70-е британский певец, голос которого узнает каждый, кто хоть раз слышал группу Smokie.

Со Smokie Крис Норман записал девять альбомов, после чего сосредоточился на сольной карьере, выпустив уже более двух десятков альбомов, последний из которых в 2017 году.

В октябре этого года Крис Норман отметит 70-летие, в связи с чем все концерты нового тура будут носить юбилейный характер. В Минске Норман споет свои самые известные хиты, в том числе Midnight Lady, а также некоторые композиции с последних пластинок.