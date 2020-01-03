Новый биржевой год начался с роста доллара

/ Экономика
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На Белорусской валютно-фондовой бирже новый год начался с роста американской и российской валют.

Первые торги закончились со следующими результатами:

  • доллар: +0,0013 пункта — 2,1098 белорусского рубля;
  • российский рубль: +0,003 пункта — 3,4012 белорусского рубля за 100 российских;
  • евро: -0,0095 пункта — 2,3542 белорусского рубля.

Напомним, в 2020 году Беларусь должна направить на выплаты по госдолгу около 8,7 млрд рублей, при этом более чем на 90% долг этот валютный.
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Тэги: валюта

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