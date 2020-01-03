В понедельник в Беларуси будет до -12°С

/ Общество
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В ближайший понедельник, шестого января, ночью в Беларуси будет холодно.

По прогнозам синоптиков, в ночные часы большая часть страны будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в холодной воздушной массе. На северо-западе (а днем в большинстве регионов) скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с юга Швеции.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории выпадут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь).

Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый до умеренного, днем юго-западный порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью -3..-9°С (при прояснениях до -12°С);
  • максимальная днем -4..+3°С.
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Тэги: погода мороз

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