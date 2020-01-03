На пороге чертовой дюжины: прервет ли минское «Динамо» антирекордную серию
После поражения на своем льду от рижан, которое установило новую антирекордную серию (12 матчей без побед), минское «Динамо» сыграет с еще одним неудачником Западной конференции — «Северсталью».
Сегодня в Череповце «зубры» проведут очередной поединок в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (встреча начнется в 17:00 по минскому времени).
В сезоне 2019/2020 соперники встречались дважды, и оба раза победу в серии буллитов праздновала «Северсталь»: 3:2 и 4:3.
Букмекеры фаворитом пары называют российский клуб:
- победа хозяев — 1,72;
- ничья — 4,34;
- победа гостей — 4,08.
На данный момент у «Северстали» 37 очков (после 43 матчей), у минского «Динамо» — 28 (42).
Далее у белорусской команды будет четырехматчевая домашняя серия. Соперниками «бело-голубых» будут:
- 05.01. — СКА;
- 07.01. — «Куньлунь Ред Стар»;
- 10.01. — «Витязь»;
- 12.01. — «Спартак».