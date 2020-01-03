На пороге чертовой дюжины: прервет ли минское «Динамо» антирекордную серию

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После поражения на своем льду от рижан, которое установило новую антирекордную серию (12 матчей без побед), минское «Динамо» сыграет с еще одним неудачником Западной конференции — «Северсталью».

Сегодня в Череповце «зубры» проведут очередной поединок в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (встреча начнется в 17:00 по минскому времени).

В сезоне 2019/2020 соперники встречались дважды, и оба раза победу в серии буллитов праздновала «Северсталь»: 3:2 и 4:3.

Букмекеры фаворитом пары называют российский клуб:

  • победа хозяев — 1,72;
  • ничья — 4,34;
  • победа гостей — 4,08.

На данный момент у «Северстали» 37 очков (после 43 матчей), у минского «Динамо» — 28 (42).

Далее у белорусской команды будет четырехматчевая домашняя серия. Соперниками «бело-голубых» будут:

  • 05.01. — СКА;
  • 07.01. — «Куньлунь Ред Стар»;
  • 10.01. — «Витязь»;
  • 12.01. — «Спартак».
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Череповец

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