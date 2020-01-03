Еще один белорус, пострадавший в автобусной аварии под Псковом, выписан из больницы

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Из больницы Пскова (Россия) выписан еще один из девяти госпитализированных после автобусной аварии 30 декабря белорусов.

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун, «женщина, которую сразу же поместили в реанимацию в тяжелом состоянии, продолжает там оставаться».


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Двое пострадавших, взрослый и ребенок, были выписаны из больницы 30 и 31 декабря соответственно. Таким образом, на сегодня в стационаре остаются пять взрослых и ребенок.

ДТП произошло 30 декабря в 2.50 возле деревни Подборовье-1 Псковского района. Пассажирский автобус с 50 пассажирами, следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.

Пострадали 24 человека, 13 из которых были отправлены в Псковскую областную больницу. Шесть человек получили помощь амбулаторно, девять, в том числе двое детей, госпитализированы. Один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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Тэги: ДТП пострадали белорусы Персона: Юлия Бородун Город: Псков

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