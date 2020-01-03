Иран пообещал отомстить США за убийство командира спецназа Касема Сулеймани

Реакция официального Тегерана на ракетный удар, в результате которого погиб командир иранского спецназа «Кудс» Касем Солеймани, оказалась незамедлительной.

Фото из журнала «Международная жизнь»

По словам верховного лидера этого государства аятоллы Али Хаменеи, Иран отомстит тем, кто оказался причастен к убийству Касима Сулеймани.

В связи с его гибелью в стране объявлен национальный траур.

Напомним, генерал был убит в международном аэропорту Багдада вооруженными силами США для «защиты американских граждан, находящихся за рубежом».

Указание на устранение командира спецназа отдал, как отметили в Пентагоне, лично президент США Дональд Трамп.