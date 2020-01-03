Иран пообещал отомстить США за убийство командира спецназа Касема Сулеймани
Реакция официального Тегерана на ракетный удар, в результате которого погиб командир иранского спецназа «Кудс» Касем Солеймани, оказалась незамедлительной.
По словам верховного лидера этого государства аятоллы Али Хаменеи, Иран отомстит тем, кто оказался причастен к убийству Касима Сулеймани.
В связи с его гибелью в стране объявлен национальный траур.
Напомним, генерал был убит в международном аэропорту Багдада вооруженными силами США для «защиты американских граждан, находящихся за рубежом».
Указание на устранение командира спецназа отдал, как отметили в Пентагоне, лично президент США Дональд Трамп.