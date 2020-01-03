Пассажир «Форда» погиб после аварии в Житковичском районе

Инцидент произошел днем 2 января на 6 км автодороги Н-4018.

По информации областной ГАИ, пьяный 32-летний водитель не справился с управлением на закруглении дороги, съехал в кювет, где перевернулся и совершил наезд на дерево. С места ДТП водителя и двоих пассажиров, 27-ми и 23-х лет, забрал знакомый, который отвез их по месту жительства одного из мужчин, где они до происшествия распивали спиртное.

В результате происшествия телесные повреждения получил 27-летний пассажир, ехавший на заднем сидении автомобиля, но сам факт ДТП все же решили скрыть, за оказанием медицинской помощи вовремя не обратились. Только спустя час, когда у мужчины ухудшилось самочувствие, ему вызвали скорую помощь, однако медицинским работникам жизнь пострадавшему уже спасти не удалось.