На двух трассах Минщины разрешили ездить до 100 км/ч

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На двух трассах в Минской области водителям разрешили ездить на 30−40 км/ч быстрее. Камеры, фиксирующие превышения скорости, в этих местах перенастроили в конце декабря.

Теперь на участках трасс Р-58 и Р-28 можно ездить со скоростью 100 км/ч. Раньше здесь действовало ограничение для легковушек — 70 км/ч, для грузовиков — 60 км/ч, сообщает TUT.by со ссылкой на СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

С 21 декабря 2019 года скорость повысили на дороге Р-58 Минск-Калачи-Мядель, от 8,146 км (примыкание к МКАД) до 19,923 км (до поворота на Р-80 Слобода-Паперня).

С 27 декабря 2019 года разгоняться можно на трассе Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь, на участке от 10,415 км (примыкание к МКАД) до 26,648 км (ориентир — чуть не доезжая до деревни Лошаны).

На этих участках дорог транспорт едет по двум полосам в каждом направлении, на разделительной полосе установлено металлическое ограждение.
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Тэги: автодороги безопасность на дорогах

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