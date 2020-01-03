«Транснефть»: транзит нефти через Беларусь идет без ограничений

«Транснефть» с 1 января не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, однако транзит нефти через страну идет без ограничений.

«Мы осуществляем прокачку нефти в рамках заявок от нефтекомпаний. У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ», — цитируют представителя российской монополии Игоря Демина «Известия» . Он подчеркнул, что транзит нефти не прекращался.

Россия 1 января перестала поставлять нефть для Беларуси. 31 декабря истекли годовые контракты, а новые пока не подписаны.

«Идет активная работа по всем направлениям над заключением январских контрактов. Пока Россия нам, к сожалению, ничего не поставляет», — сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим».

По словам представителя концерна, белорусские нефтеперерабатывающие заводы функционируют в штатном режиме.