«Транснефть»: транзит нефти через Беларусь идет без ограничений
«Транснефть» с 1 января не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, однако транзит нефти через страну идет без ограничений.
«Мы осуществляем прокачку нефти в рамках заявок от нефтекомпаний. У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ», — цитируют представителя российской монополии Игоря Демина
Россия 1 января перестала поставлять нефть для Беларуси. 31 декабря истекли годовые контракты, а новые пока не подписаны.
«Идет активная работа по всем направлениям над заключением январских контрактов. Пока Россия нам, к сожалению, ничего не поставляет», — сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим».
По словам представителя концерна, белорусские нефтеперерабатывающие заводы функционируют в штатном режиме.