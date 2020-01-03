Начался прием заявок на участие в «Евровидении-2020» от Беларуси
Белтелерадиокомпания начала прием заявок на участие в национальном отборочном туре международного конкурса песни «Евровидение-2020», который пройдет в мае в Роттердаме.
Заявки в электронном виде принимаются до 17 января
По итогам прослушивания (оно будет транслироваться на сайте
Финал пройдет не позднее 6 марта в прямом эфире на каналах «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Победитель определится по итогам голосования профессионального жюри и зрителей.