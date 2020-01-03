Цена на российский газ для Беларуси сохранилась на уровне 2019 года

Цена российского газа для Беларуси на январь и февраль 2020 года сохранилась на уровне 127 долларов за тысячу кубических метров, сообщили БелаПАН в Министерстве энергетики Беларуси.

Там напомнили, что 31 декабря 2019 года в Москве состоялась рабочая встреча посла Беларуси в России Владимира Семашко и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере в 2020 году, включая определение цены на поставляемый в Беларусь российский природный газ.

«По итогам встречи стороны подписали протокол между правительством Республики Беларусь и ПАО "Газпром", в котором оговаривается, что в январе и феврале текущего года поставки газа в Республику Беларусь будут осуществляться по цене на уровне 2019 года (127 долларов США за 1 тыс. м куб.). Переговорный процесс о поставках природного газа в Республику Беларусь между сторонами продолжается», — сообщили в Минэнерго.

Ранее Минск настаивал на снижении цены на газ для Беларуси до уровня Смоленской области — 73 доллара за тысячу кубометров. В Москве, в свою очередь, предлагали повысить цену до 152 долларов.