«Дело Втюрина» направили в суд

Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный суд уголовное дело по обвинению восьми должностных лиц государственных органов и банковских учреждений и восьми представителей коммерческих структур за совершение преступлений против интересов службы.

По данным пресс-службы ведомства, обвиняемым вменяются в вину многочисленные факты получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Генпрокуратура согласилась с правовой квалификацией действий обвиняемых.

В ходе следствия к двенадцати обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других избраны домашний арест, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении.

С пятью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они оказали содействие предварительному следствию, изобличив других соучастников, выдав имущество и уплатив доход, полученные преступным путем, в полном объеме выполнили иные условия досудебного соглашения.

В апреле 2019 года сотрудники КГБ задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Он был из ближайшего круга главы государства, много лет возглавлял Службу безопасности президента. У взяткополучателей изъяли более 1,65 млн долларов, 62 тысячи евро, более 1 кг золота. В обвинении Втюрина фигурирует сумма взяток 190 тысяч долларов.