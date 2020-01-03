Вильнюсскую новогоднюю елку назвали самой красивой в Европе
Она заняла первое место в рейтинге, составленном туристическим проектом European Best Destinations.
Ни одно дерево не было срублено, чтобы построить эту елку,
В этом году украшенная новогодняя елка напоминает фигуру королевы 14−15 века из игры в шахматы. Конкретная фигура, которая послужила образцом для украшения, была найдена 2007 году во время археологических раскопок в Вильнюсе.
В первой пятерке также оказались елки из Праги, Страсбурга, Кельна и Киева.