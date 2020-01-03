Вильнюсскую новогоднюю елку назвали самой красивой в Европе

Она заняла первое место в рейтинге, составленном туристическим проектом European Best Destinations.

Фото: europeanbestdestinations.com

Ни одно дерево не было срублено, чтобы построить эту елку, пишет издание. Металлическая конструкция высотой 27 метров, которая состоит из примерно шести тысяч ветвей и более пяти километров освещения, определенно является достопримечательностью.

В этом году украшенная новогодняя елка напоминает фигуру королевы 14−15 века из игры в шахматы. Конкретная фигура, которая послужила образцом для украшения, была найдена 2007 году во время археологических раскопок в Вильнюсе.

В первой пятерке также оказались елки из Праги, Страсбурга, Кельна и Киева.