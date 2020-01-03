Лукашенко освободил Зася от должности госсекретаря Совета безопасности

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Генерал-лейтенант Станислав Зась освобожден от должности государственного секретаря Совета безопасности Беларуси в связи с переходом на другую работу.

Соответствующий указ № 1 Александр Лукашенко подписал 3 января, сообщает пресс-служба президента.

Ранее Зась был согласован новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его кандидатура была утверждена на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября в Бишкеке.


Станислава Зася утвердили новым генсеком ОДКБ

Прежний генеральный секретарь организации представитель Армении Юрий Хачатуров в начале ноября 2018 года был отозван с должности по инициативе Еревана из-за выдвинутых в его отношении уголовных обвинений. Армения настаивала на сохранении за своим представителем должности генерального секретаря ОДКБ до истечения срока действия трехлетнего мандата в 2020 году, Беларусь предложила на эту должность действующего госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.

Председательство в ОДКБ перешло к Беларуси 1 января 2020 года.
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Тэги: ОДКБ Совет безопасности Персона: Станислав Зась

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