Лукашенко освободил Зася от должности госсекретаря Совета безопасности

Генерал-лейтенант Станислав Зась освобожден от должности государственного секретаря Совета безопасности Беларуси в связи с переходом на другую работу.

Соответствующий указ № 1 Александр Лукашенко подписал 3 января, сообщает пресс-служба президента.

Ранее Зась был согласован новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его кандидатура была утверждена на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября в Бишкеке.

Прежний генеральный секретарь организации представитель Армении Юрий Хачатуров в начале ноября 2018 года был отозван с должности по инициативе Еревана из-за выдвинутых в его отношении уголовных обвинений. Армения настаивала на сохранении за своим представителем должности генерального секретаря ОДКБ до истечения срока действия трехлетнего мандата в 2020 году, Беларусь предложила на эту должность действующего госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.

Председательство в ОДКБ перешло к Беларуси 1 января 2020 года.