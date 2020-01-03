Суд в Британии уравнял веганство в правах с религией

Местных работодателей обязали не допускать дискриминации по отношению к веганам.

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Соответствующее решение принял суд в Норвиче, передает Би-би-си .

Решение является промежуточным и было принято по иску вегана Джорди Касамитжаны, который заявил, что был уволен из организации Лига защиты животных от жестокого спорта из-за своего этического веганства. Он раскрыл информацию о том, что организация инвестировала в фирмы, занимающиеся тестированием на животных.

Судья в Норвиче постановил, что этические веганы должны иметь право на такую же правовую защиту на рабочих местах в Британии, как и те, кто придерживается религиозных убеждений.

Согласно решению суда, этическое веганство квалифицируется как философское убеждение в соответствии с Законом о равенстве 2010 года.

Решение суда по трудовым спорам не является обязательным юридическим прецедентом, но оно будет иметь важные и далеко идущие последствия. Работодатели должны будут уважать этическое веганство и следить за тем, чтобы дискриминация в отношении веганов не допускалась.