Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» и прервало серию поражений

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Минское «Динамо» прервало антирекордную серию из 12 поражений подряд в регулярных сезонах Континентальной хоккейной лиги.

3 января в Череповце «Динамо» обыграло местную «Северсталь» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).

У «зубров» отличились Шейн Принс, Михаил Стефанович и Марк-Андре Граньяни.

 

 

 

 

После 43 матчей минское «Динамо» с 30 очками и разницей шайб 95-150 занимает 11-ю строку в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет 17 очков.

Следующие четыре матча «зубры» сыграют дома: 5 января — со СКА, 7 января — с «Куньлунем», 10 января — с «Витязем», 12 января — со «Спартаком».
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ КХЛ Персона: Шейн Принс Михаил Стефанович Марк-Андре Граньяни Город: Череповец

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