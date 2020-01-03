В квартире правозащитника Олега Волчека проходит второй за сутки обыск

В квартире правозащитника Олега Волчека в Минске сотрудники правоохранительных органов проводят второй за сутки обыск.

«Это происходит с двух часов ночи. Второй обыск уже за сегодня, — рассказал Волчек БелаПАН. — У меня квартира на проспекте Победителей рядом со стелой. Там на реке [Свислочи] была найдена сумка с останками человека. У меня есть сводный брат, который зарегистрирован в этой квартире. Он общался с девушкой, которая пропала. Пока еще не установили, что это ее останки, но они уже предполагают, что в квартире, возможно, могло быть совершено [преступление]».

По словам Волчека, постановление об обыске подписано прокурором Минска. Сотрудники правоохранительных органов «приехали с современным оборудованием для определения биологических материалов». «Сейчас тщательно отсматривают всю квартиру на наличие следов крови и так далее», — сказал Волчек.

Как сообщила 3 января пресс-служба МВД, около полудня 2 января в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в Свислочи. Они сказали, что достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека.