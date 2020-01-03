«Савушкин продукт» купил молочный комбинат в Барановичах

Брестская компания Александра Мошенского выкупила у государства 50,6% акций Барановичского молочного комбината за 48,3 млн рублей.

Как сообщили в комитете «Брестоблимущество», отчуждение произведено путем прямой продажи в соответствии с распоряжением президента Беларуси и по рыночной стоимости. Осенью 2018 года Мошенский по такой схеме выкупил Березовский сыродельный комбинат.

«Савушкин продукт» обязан в течение двух лет инвестировать не менее 10 млн рублей в Барановичский молочный комбинат для увеличения мощностей по производству сыров полутвердых до 30 тонн в сутки, не допустить снижения зарплаты и сокращения персонала комбината в Барановичах и Ганцевичах.

В ноябре 2018 года «Савушкину продукту» отошел и Оршанский молочный комбинат.