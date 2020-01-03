Чечерские милиционеры предотвратили самоубийство
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Мужчина едва не покончил с собой в Чечерском районе, однако милиционерам удалось предотвратить суицид.
Тревожный звонок поступил в милицию 25 декабря. Местный житель рассказал о том, что его родственник хочет покончить жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе МВД.
К месту происшествия направили наряд в составе оперуполномоченного Дениса Химичева и милиционера-водителя Игоря Гришенкова. До их прибытия помощник дежурного оперативно-дежурной службы Сергей Смоляков набрал мужчине на мобильный телефон для того, чтобы установить с ним психологический контакт, а также выиграть время.
Пострадавшего передали медикам. На данный момент его жизни ничего не угрожает.