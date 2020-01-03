Чечерские милиционеры предотвратили самоубийство

Мужчина едва не покончил с собой в Чечерском районе, однако милиционерам удалось предотвратить суицид.

Сергей Смоляков, Денис Химичев и Игорь Гришенков. Источник: МВД

Тревожный звонок поступил в милицию 25 декабря. Местный житель рассказал о том, что его родственник хочет покончить жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе МВД.

К месту происшествия направили наряд в составе оперуполномоченного Дениса Химичева и милиционера-водителя Игоря Гришенкова. До их прибытия помощник дежурного оперативно-дежурной службы Сергей Смоляков набрал мужчине на мобильный телефон для того, чтобы установить с ним психологический контакт, а также выиграть время.

Пострадавшего передали медикам. На данный момент его жизни ничего не угрожает.