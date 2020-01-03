Гол Рауля за «Шальке» признали лучшим в Бундеслиге за десятилетие

Гол испанского экс-форварда «Шальке» Рауля стал лучшим в немецкой Бундеслиге в 2010—2019 годах.

Подборка из 10 лучших голов десятилетия была опубликована на ютьюб-канале Бундеслиги.

Рауль отличился в матче против «Кельна», перебросив вратаря соперника. После карьеры в составе «Реала» испанский футболист перешел в «Шальке», за который сыграл 66 матчей и забил 28 голов.

Второе место в рейтинге занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, третье — экс-форвард «Айнтрахта» Себастьян Алле, который теперь выступает за английский «Вест Хэм».