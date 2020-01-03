Бесплатный Wi-Fi появился на станциях метро «Каменная Горка» и «Могилевская»

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Теперь подключиться к беспроводному интернету можно на 12 станциях минского метрополитена.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на столичного интернет-оператора.

Общественная сеть Free Wi-Fi Minsk обеспечивает интернетом около 100 локаций по всему городу, в том числе крупные торговые центры, кафе, банки, заправки, станции метро «Октябрьская», «Купаловская», «Академия наук», «Площадь Якуба Коласа», «Петровщина», «Площадь Ленина», «Уручье», «Первомайская», «Немига», «Автозаводская», «Каменная Горка» и «Могилевская». Чтобы подключиться к ней, нужно один раз пройти авторизацию по номеру мобильного телефона.
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Тэги: Wi-Fi Минский метрополитен Каменная Горка Город: Минск

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