Московский суд разрешил бездомным ночевать в фитнес-клубах

Тимирязевский суд Москвы в июле 2019 года обязал сеть фитнес-клубов Paris Life выплатить бездомному Иванову более 1600 долларов из-за одностороннего расторжения договора. Решение устояло в Мосгорсуде.

На иск обратило внимание издание Legal.Report .

Бездомный в суде рассказал, что в 2017 и 2018 годах приобрел в двух клубах сети Paris Life годовой безлимитный абонемент, который позволяет заниматься в залах круглосуточно, и арендовал шкафчики. Однако через некоторое время оба клуба расторгли договор.

«Представитель ответчика в суде пояснила, что причиной расторжения договора явилось то обстоятельство, что истец вместо занятий использовал клуб в качестве ночлега», — сказано в решении.

Суд встал на сторону бездомного. Как говорится в постановлении, ответчику не удалось доказать, что клиент грубо нарушил правила Paris Life. Кроме того, суд решил, что односторонее расторжение договора ущемляет права истца. Paris Life должен выплатить Иванову 111 381 российский рубль, 30 тысяч рублей из этой суммы составляет компенсация морального вреда.