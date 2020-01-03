«Белнефтехим»: цена на «дешевую беспошлинную российскую нефть» составляет 83% от мировой

Сложившаяся ситуация в отношении заключения контрактов на поставку нефти в Беларусь — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, заявили в государственном концерне «Белнефтехим» вечером 3 января.

«Мы продолжаем переговорный процесс с российскими партнерами в отношении заключения контрактов на поставку нефти для отечественных НПЗ. Однако в настоящее время контракты не подписаны», — подчеркивается в сообщении на сайте концерна.

«Сложившаяся ситуация — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, — констатируют в "Белнефтехиме". — Так, с учетом реализации очередного этапа налогового маневра в Российской Федерации цена на "дешевую беспошлинную российскую нефть" на сегодняшний день составляет 83% от мировой. Безусловно, с учетом компенсации, которую Российская Федерация предоставляет своим нефтеперерабатывающим заводам, это негативно отражается на диспаритете цен на внутренних рынках России и Беларуси».

Вместе с тем «Белнефтехим» отмечает, что в настоящее время отечественные НПЗ работают в штатном режиме.

«Принятые меры по оптимизации загрузки производственных мощностей позволили увеличить накопление ресурсов нефти для ее последующей переработки. Имеющиеся в наличии запасы топлива, а также режим работы отечественных НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и других нефтепродуктов», — говорится в сообщении концерна.