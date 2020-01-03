Беларусь лишена очков в Кубке Дэвиса и права провести домашний матч с командой Германии

Белорусская теннисная федерация получила денежный штраф, сборная Беларуси была лишена 41 очка в рейтинге Кубка Дэвиса.

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Мужская сборная Беларуси на выезде сыграет с командой Германии в матче квалификации Кубка Дэвиса 6-7 марта. Этот поединок по очередности должен был проходить в Минске.

Белорусская теннисная федерация была наказана ИТФ за несоответствие корта во Дворце тенниса стандартам, передает pressball.by.

Еще в 2008 году вступило в силу правило оценки скорости корта в рамках проведения матчей Кубка Дэвиса и Кубка федерации. В итоге технические представители ИТФ в ходе матча Беларусь — Португалия выявили недопустимо высокую скорость мяча при отскоке от минского хардового корта. В паспорте матча маркировка харда значилась как Lentus Soft Pad.

С течением времени за пределы строгих технических рамок могут выходить даже сертифицированные когда-то корты. По-хорошему, чтобы хард оставался высококлассным, его нужно менять чуть ли не каждый год, однако экономически это совершенно неоправданно — особенно в условиях тренировочного центра.
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Тэги: Кубок Дэвиса БТФ ИТФ Беларусь-Германия

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