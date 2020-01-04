В Беларуси начинает холодать

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Неустойчивые воздушные массы, поступающие на территорию нашей республики со Скандинавии, будут определять погоду днем.

Иллюстрация pixabay.com носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Практически во всех регионах страны выпадут осадки, в основном дождь и мокрый снег.

На некоторых дорогах будет гололедица (объявлен желтый уровень опасности). Ветер юго-западный, западный порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+5°С.

В столице вероятность осадков очень высока. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром 0..+2°С;
  • днем +1..+3°С;
  • вечером 0..+2°С.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Ранее сообщалось, что уже в ближайший понедельник в Беларуси будет до -12°С.
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Тэги: погода

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