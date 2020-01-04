В Беларуси начинает холодать
Неустойчивые воздушные массы, поступающие на территорию нашей республики со Скандинавии, будут определять погоду днем.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Практически во всех регионах страны выпадут осадки, в основном дождь и мокрый снег.
На некоторых дорогах будет гололедица (объявлен желтый уровень опасности). Ветер юго-западный, западный порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+5°С.
В столице вероятность осадков очень высока. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром 0..+2°С;
- днем +1..+3°С;
- вечером 0..+2°С.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.
Ранее сообщалось, что уже в ближайший понедельник в Беларуси будет до -12°С.