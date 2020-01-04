Первый в новом году температурный рекорд зафиксирован в Минске

В пятницу, третьего января, в Беларуси были зафиксированы первые в новом году температурные рекорды.

В Минске и Борисове воздух прогрелся до 6,5 градуса тепла. В обоих городах обновлены максимумы дня 28-летней давности — 5,9 и 6,4 градуса соответственно (использованы оперативная карта температур и архив Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by ).

Рекорд дня для всей территории страны составляет 9,9 градуса выше нуля (3 января 1984 года в Бресте).

В декабре прошедшего года рекорды тепла фиксировались 11 дней (9, 11, 12, 16-19, 21-23 и 25 декабря), в ноябре — семь (4-го, 5-го, 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 29-го), в октябре — 13 (с 13-го по 16-е и с 19-го по 27-е).

По прогнозу синоптиков, 4 января ожидается от 0 до 5 градусов тепла, затем немного похолодает.