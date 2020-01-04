Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне убийства Солеймани

Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Так, нефть марки Brent дорожает на 3,54% — 67,88 доллара за баррель, а легкая нефть марки WTI на 3,35% — 63,23 доллара за баррель.

Эксперты энергорынка отмечают, что нынешний рост напрямую связан с убийством американскими военными командира иранского спецназа «Кудс» Касема Солеймани.

Напомним, генерал был убит в международном аэропорту Багдада вооруженными силами США для «защиты американских граждан, находящихся за рубежом».

Указание на устранение командира спецназа отдал, как отметили в Пентагоне, лично президент США Дональд Трамп, позже подчеркнувший, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Солеймани».

В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран отомстит тем, кто оказался причастен к убийству высокопоставленного офицера.