Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне убийства Солеймани

/ Экономика
Просмотров: 525

Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Так, нефть марки Brent дорожает на 3,54% — 67,88 доллара за баррель, а легкая нефть марки WTI на 3,35% — 63,23 доллара за баррель.


В мире запахло большой войной? США убили командира иранского спецназа

Эксперты энергорынка отмечают, что нынешний рост напрямую связан с убийством американскими военными командира иранского спецназа «Кудс» Касема Солеймани.

Напомним, генерал был убит в международном аэропорту Багдада вооруженными силами США для «защиты американских граждан, находящихся за рубежом».

Указание на устранение командира спецназа отдал, как отметили в Пентагоне, лично президент США Дональд Трамп, позже подчеркнувший, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Солеймани».

В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран отомстит тем, кто оказался причастен к убийству высокопоставленного офицера.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: мировые цены на нефть США-Иран Персона: Касем Солеймани

Другие материалы на эту тему:

В мире запахло большой войной? США убили командира иранского спецназа

В мире запахло большой войной? США убили командира иранского спецназа

МИД Беларуси: военное присутствие в Ормузском проливе мешает урегулированию ситуации вокруг Ирана

МИД Беларуси: военное присутствие в Ормузском проливе мешает урегулированию ситуации вокруг Ирана

Американский наезд на Иран укрепляет Россию и Лукашенко

Американский наезд на Иран укрепляет Россию и Лукашенко

Иран грозит Западу нефтяной блокадой (видео)

Иран грозит Западу нефтяной блокадой (видео)