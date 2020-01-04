ГАИ выступила с призывом

В Госавтоинспекции в очередной раз выступили с призывом к участникам дорожного движения быть ответственными.

Как отметили в столичной ГАИ, с 31 декабря по 2 января на дорогах Минска было задержано 27 случаев (из них шесть — в новогоднюю ночь) пьяного вождения.

«Пьянство за рулем является всеобщей проблемой, — подчеркивают в дорожной милиции. — Люди не думают о жизни других людей, когда садятся за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Порой столь пренебрежительное отношение, становится причиной страшных трагедий, ломающих судьбы, как самого водителя, так и жертв его халатности».

Как ранее писали Naviny.by, первая неделя наступившего 2020 года проходит в Беларуси под девизом «Трезвость — норма на дорогах!».

Главная цель проводимого ГАИ спецмероприятия, недопущения нахождения за рулем пьяных водителей, а также борьба с другими нетрезвыми участниками дорожного движения — велосипедистами и пешеходами.

«Напоминаем, что впереди Рождественские праздники. В этой связи просим водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не передавать транспортные средства лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», — призывает ГАИ.

Кроме этого, автомобилистам следует помнить, что сейчас пора зимних каникул, а поэтому следует быть предельно внимательными во дворах домов.

Также ГАИ просит граждан, увидевших, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается нетрезвый пешеход, «незамедлительно сообщить по телефону 102 или в ближайшее подразделение милиции».

Госавтоинспекторы предупреждают, что при содержании алкоголя в крови:

0,3- 0,5 промилле — трудно оценить, с какой скоростью движутся источники света, их размер и расстояние до них;

0,5-0,8 промилле — глаза медленнее переключаются на разные типы освещения и хуже воспринимают красный цвет;

1-2 промилле — приводит к полной потере способности управлять авто, сокращается угол зрения;

4-5 промилле — доза смертельно-опасная для жизни.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.