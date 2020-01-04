За «новогодний тариф» в зубы: белорус, приехавший из Петербурга на праздники в Гродно, жестоко избил таксиста
Хорошо оттянувшийся в ночь на второе января житель Санкт-Петербурга напал на гродненского таксиста.
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Поймав такси у ночного клуба «Колизей», пассажир услышал неприятную для себя новость: установлен двойной коэффициент на «новогодний тариф».
Данная «несправедливость» вывела клиента из себя — он пустил в ход кулаки.
После драки хулиган попытался скрыться, но его задержали другие таксисты, увидевшие окровавленного коллегу.
В результате нападения у пострадавшего сломана челюсть в двух местах, выбиты три зуба.
Как отмечается, таксист на три месяца выпал из рабочего графика. У него в семье жена с грудным ребенком и семилетняя дочка. Коллеги по цеху проводят акцию по сбору средств пострадавшему.