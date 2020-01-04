За «новогодний тариф» в зубы: белорус, приехавший из Петербурга на праздники в Гродно, жестоко избил таксиста

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Хорошо оттянувшийся в ночь на второе января житель Санкт-Петербурга напал на гродненского таксиста.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщает newgrodno.by, из культурной столицы России мужчина, являющийся гражданином Беларуси, приехал на берега Немана на новогодние и рождественские праздники.

Поймав такси у ночного клуба «Колизей», пассажир услышал неприятную для себя новость: установлен двойной коэффициент на «новогодний тариф».

Данная «несправедливость» вывела клиента из себя — он пустил в ход кулаки.

После драки хулиган попытался скрыться, но его задержали другие таксисты, увидевшие окровавленного коллегу.

В результате нападения у пострадавшего сломана челюсть в двух местах, выбиты три зуба.

Как отмечается, таксист на три месяца выпал из рабочего графика. У него в семье жена с грудным ребенком и семилетняя дочка. Коллеги по цеху проводят акцию по сбору средств пострадавшему.

Сюжет: Новый год 2020
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Тэги: Новый год-2020 такси нападение на таксиста Город: Гродно

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