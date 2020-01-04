Минский ОМОН задержал 25-летнего бобруйчанина с особо опасными наркотиками

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Парня задержали в лесополосе на территории Минска сотрудники сразу трех структур: наркоконтроля, ГАИ и ОМОНа. При нем было 100 граммов альфа-PVP и столько же мефедрона.

По информации пресс-службы МВД, парень закупал товар в интернет-магазине, а потом фасовал и продавал через закладки в Бобруйске и Солигорске — все в течение трех месяцев. Раньше молодой человек привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Милиция выясняет канал поставки наркотиков.
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Тэги: альфа-PVP мефедрон закладка наркотики наркоконтроль Город: Минск

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