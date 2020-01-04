Лукашенко назначил министром экономики Александра Червякова

Пост главы ведомства оставался вакантным с 29 ноября после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.

Фото: пресс-служба Минэкономики

До этого Червяков работал в должности первого заместителя министра, сообщил канал «Беларусь 1» .

Червяков родился в 1966 году в деревне Бабиничи Оршанского района. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию в Горках, в 1994-м — аспирантуру БГСХА.

В 2010 году он перебрался в Минск и возглавил научно-исследовательский экономический институт при Минэкономики. С января 2017 года работал заместителем министра экономики, с ноября 2018 года — первым заместителем министра.