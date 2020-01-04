Экс-депутат Госдумы уверен, что белорусы не будут возражать против объединения с Россией

По мнению Ильи Пономарева, активная часть белорусского общества будет выступать против или в поддержку интеграции, но большинство будет занимать на эту тему нейтральную позицию.

Объединение с Беларусью — «наиболее комфортный, простой, с пиаровской точки зрения приемлемый и желательный» для президента России Владимира Путина сценарий транзита власти в 2024 году. Такое мнение высказал бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев в интервью украинскому видеоблогу Politeka Online.

«Сможет ли он реализоваться, я думаю, что никто не знает, ни Путин, ни Лукашенко. Но если все остальные сценарии, в принципе, терпят, т.е. можно выбрать преемника за полгода до следующих выборов, изменения в Конституцию тоже можно за несколько месяцев провести. Некрасиво, но я думаю, что в любом случае это все в последний год будет делаться. А вот эта международная история требует определенной подготовки во времени, и я вижу, что сейчас Кремль этим активно занимается», — отметил Пономарев.

По его мнению, успешность реализации такого сценария «очень сильно зависит от личности Александра Григорьевича Лукашенко, от позиции Запада в том числе».

«Но больше всего от Лукашенко, потому что мы понимаем, что белорусский народ, к сожалению, большей частью будет скорее всего безмолвствовать на эту тему. Будет опять-таки активная часть общества, которая будет выступать против. Будет какая-то активная часть общества, которая будет "за", но большинство будет занимать на эту тему нейтральную позицию», — считает политик.

«Но по-любому вопрос транзита власти в России начался уже в полном объеме. Про это все говорят, про это шушукаются в кулуарах и коридорах власти», — отметил Пономарев. При этом он уверен, что Путин еще не решил, каким будет транзит власти по истечении срока его полномочий в 2024 году.